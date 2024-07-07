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В Кайбицком районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась, водитель погиб
Сегодня в 06.10 на 4-м километре автодороги Большие Кайбицы-Камылово-Надеждино водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет встречного направления и опрокинулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
В результате 27-летний водитель скончался на месте, 23-летнего пассажира доставили в больницу. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.
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