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Происшествия 7 июля 2024 14:45

В Кайбицком районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась, водитель погиб

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Сегодня в 06.10 на 4-м километре автодороги Большие Кайбицы-Камылово-Надеждино водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет встречного направления и опрокинулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В результате 27-летний водитель скончался на месте, 23-летнего пассажира доставили в больницу. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

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