В Кайбицком районе капитально отремонтировали школу имени Михаила Кузьмина

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В селе Старое Тябердино Кайбицкого района завершен капитальный ремонт средней школы имени Михаила Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В этом году строители обновили фасад здания и провели отделку котельной, ранее были заменены окна и двери, выполнены внутренние отделочные и электромонтажные работы.

Двухэтажное здание общей площадью 2136 кв. м, рассчитанное на 162 ученика, было открыто в 2003 году. В комплексе также функционирует детский сад на 25 мест. До этого образовательное учреждение располагалось в здании 1934 года постройки, и с 1999 года из-за аварийного состояния занятия проводились в правлении колхоза. Решение о строительстве новой школы было принято тогда же.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Школе присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Кузьмина постановлением Совета Министров РСФСР в 1964 году.

Сегодня в школе учатся 30 учеников, а детский сад посещают 12 детей. После проведенного ремонта образовательный процесс проходит в комфортных условиях.

В 2025 году в Татарстане капитально отремонтированы 33 школы и образовательных центра, в том числе 10 учреждений в рамках федеральной программы «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».