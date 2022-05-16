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Здоровье
16 мая 2022  15:43
Полина Шевчук

В Кайбицах отремонтировали женскую консультацию

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В женской консультации Кайбицкой ЦРБ завершился капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На ремонт отделения по целевой программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» было выделено чуть больше 900 тыс. рублей. Эти средства пошли на замену потолков, капремонт теплоснабжения, а также были обновлены полы, стены и двери.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#капремонт #женская консультация #минздрав рт
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