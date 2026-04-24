В КАИ создали модуль для подавления радиосигналов на отечественном микроконтроллере

Стартовый научный коллектив Передовой инженерной школы КНИТУ-КАИ представил результаты разработки модуля для создания помех и подавления радиосигналов. Проект реализован в рамках программы импортозамещения электронных компонентов и направлен на укрепление технологической независимости страны, сообщает пресс-служба университета.

Работа над устройством охватила полный цикл: от формирования технического задания и подбора элементной базы до проектирования печатных плат, написания программного обеспечения, сборки опытных образцов и проведения испытаний.

В основе разработки – отечественный микроконтроллер первого уровня с открытой архитектурой RISC-V «MIK32 Амур», произведенный индустриальным партнером ПИШ КАИ – «Микрон», входящим в группу компаний «Элемент».

Принцип действия устройства заключается в увеличении уровня шума на стороне приемника радиосигнала. Микроконтроллер выполняет роль управляющего центра, координируя работу всех подсистем модуля.

В отличие от традиционных аппаратных решений, здесь применены программно-определяемые режимы, которые позволяют адаптировать работу устройства под изменяющуюся радиоэлектронную обстановку и характеристики целевых сигналов.

Программируемая логика дает возможность гибко настраивать параметры помех – частоту, мощность и длительность воздействия.

В ходе проекта были разработаны система управления на базе микроконтроллера с использованием встроенного цифро-аналогового преобразователя, сверхвысокочастотный усилительный тракт с предварительным усилением, программное обеспечение для генерации псевдослучайных сигналов, а также проект печатной платы с учетом технологических требований.

Конструкция модуля предусматривает единую печатную плату, на которой размещены система управления и СВЧ-усилительная часть. Поскольку СВЧ-блок предъявляет наиболее жесткие требования к проектированию, именно его ограничения легли в основу всей топологии платы. Финальная версия была выполнена в программной среде Delta Design.

Для испытаний собрали прототип устройства, включающий усилитель мощности с каскадами предварительного усиления и согласующими цепями, отладочный комплект микроконтроллера «MIK32 Амур», источник питания и анализатор спектра, подключенный через цепь аттенюаторов для обеспечения корректного уровня сигнала на измерительном оборудовании.

Руководитель СНК, ассистент кафедры конструирования и технологии производства электронных средств КНИТУ-КАИ Рамиль Загидуллин отметил, что разработка модуля стала важным шагом к технологической самостоятельности в области радиоэлектронных систем.

По его словам, использование отечественного микроконтроллера позволило реализовать гибкую программно управляемую архитектуру, которую сложно получить в классических аппаратных решениях. Он также подчеркнул, что особое внимание уделялось объединению СВЧ-компонентов и цифровой части на одной плате, что повысило надежность и уменьшило габариты устройства.

На этапе испытаний прототип уже показал высокую эффективность подавления сигналов в заданном диапазоне частот. В дальнейшем планируется довести разработку до серийного производства и адаптировать ее под задачи заказчиков из разных отраслей.

Практическое применение модуля охватывает задачи радиоэлектронной борьбы и защиты информации. Устройство способно подавлять различные типы радиосигналов и подстраиваться под изменения радиоэлектронной обстановки.