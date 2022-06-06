В Кафедральном соборе Казани проходят ежедневные молебны у частицы Пояса Богородицы

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, из Казанского кафедрального собора в Петербурге в Татарстан был принесен ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Сейчас святыня находится в кафедральном соборе Казанско-Богородицкого мужского монастыря. В связи с этим в соборе ежедневно совершаются молебны перед святыней в 11.00, 15.00 и 19.00.

Фото: Татарстанская митрополия

В Казани ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы пробудет до 9 июня, после чего его доставят в Набережные Челны. Жители Автограда смогут помолиться перед святыней с 9 по 11 июня в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Затем, с 11 по 13 июня, ковчег будет выставлен для молитвенного поклонения в Воскресном храме Нижнекамска. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Фото: Татарстанская митрополия

Пояс Пресвятой Богородицы – это одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. Как гласит предание, Матерь Божия Сама сплела этот пояс из верблюжей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. С IV века святыня находилась в Константинополе, а в X веке Пояс, уже прославленный чудесами, решили разделить на части: одна из них находится на Афоне.

В 2011 году святыню привезли в Россию, она посетила 14 городов. К 200-летию Казанского кафедрального собора в Петербурге частицу пояса передали сюда на вечное хранение.

«Мы с вами, братья и сёстры, имеем возможность с благоговением приложиться к святыне, которая когда-то принадлежала Самой Пречистой Деве Марии. В ковчеге, где находится часть Пояса, есть также частицы мощей родителей Пресвятой Богородицы — праведных Иоакима и Анны. Будем с верой и любовью прибегать к заступничеству праведных Иоакима и Анны, к предстательству Самой Пречистой Девы. Будем помнить о том, что Богородица является Матерью для каждого из нас, для каждого, кто почитает Её Божественного Сына», – сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.