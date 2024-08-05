В кафе на Аделя Кутуя компания мужчин устроила дебош, полиция начала проверку

Словесная перепалка между двумя компаниями мужчин переросла в дебош в одном из казанских кафе на улице Аделя Кутуя.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в какой-то момент один из участников конфликта стал бить посуду, ломать мебель и технику, в этот момент к нему подключились его знакомые. На место вызвали полицейских.

Пять человек, участвовавших в конфликте, были доставлены в отделение полиции. В их отношении были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Двое мужчин получили травмы и обратились за медицинской помощью, после чего были отпущены домой.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – дополнили в ведомстве.