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В кадетской школе-интернате в Зеленодольском районе появится центр подготовки кадетов МЧС
В Васильевской кадетской школе-интернате появится учебный центр подготовки кадетов МЧС по программе «Юный пожарный спасатель», сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.
«Это станет новым шагом к более эффективному обучению кадетов, позволит проводить на территории нашего района крупные соревнования республиканского и федерального уровней», – отметил Афанасьев.
Отмечается, что идею создания учебного центра подготовки кадетов МЧС одобрил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Комплекс включает в себя канатный городок для занятий по туризму и альпинизму, класс физической культуры. Появится специализированная пожарно-спасательная полоса препятствий, площадка для боевого развертывания пожарной автоцистерны, а также учебная комната для отработки несения караульной службы пожарной охраны.
Отметим, что сегодня в кадетской школе обучается 581 человек. В школе ведутся дополнительные занятия по робототехнике, физической подготовке.
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