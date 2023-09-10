В кадетской школе-интернате в Зеленодольском районе появится центр подготовки кадетов МЧС

В Васильевской кадетской школе-интернате появится учебный центр подготовки кадетов МЧС по программе «Юный пожарный спасатель», сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

«Это станет новым шагом к более эффективному обучению кадетов, позволит проводить на территории нашего района крупные соревнования республиканского и федерального уровней», – отметил Афанасьев.

Отмечается, что идею создания учебного центра подготовки кадетов МЧС одобрил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Комплекс включает в себя канатный городок для занятий по туризму и альпинизму, класс физической культуры. Появится специализированная пожарно-спасательная полоса препятствий, площадка для боевого развертывания пожарной автоцистерны, а также учебная комната для отработки несения караульной службы пожарной охраны.

Отметим, что сегодня в кадетской школе обучается 581 человек. В школе ведутся дополнительные занятия по робототехнике, физической подготовке.