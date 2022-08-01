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Ру Тат
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Экономика
1 августа 2022  15:18
Александр Хевронин

В Кадастровой палате Татарстана назначен новый исполняющий обязанности директора

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Новым исполняющим обязанности директора в управлении Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Татарстану стал выпускник Казанского федерального университета Ильнур Хисматуллин. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Новый руководитель Кадастровой палаты Татарстана родился в октябре 1995 года. В 2020-м он получил высшее образование по специальности «юриспруденция». Будучи студентом, Хисматуллин с 2016 года работал в Управлении Росреестра по РТ.

Перед назначением на должность исполняющего обязанности директора Кадастровой палаты Татарстана Ильнур Хисматуллин работал заместителем начальника отдела нормализации баз данных филиала и ведущим инженером группы кадастровых и землеустроительных работ в ведомстве.
 

#кадастровая палата по рт #новый руководитель
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