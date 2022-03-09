В кабульском интернате, основанном общиной татар Афганистана, живут около 400 детей-сирот

Фото: Дмитрий Киселев

В Кабуле уже 3 года существует интернат для детей-сирот, основанный общиной татар Афганистана. На сегодняшний день в нем живут и получают образование около 400 воспитанников, в основном из татарских семей.

«Дети попадают сюда из близлежащих провинции и уездов. Такие же интернаты общиной татар организованы в провинциях Фарьяб и Саманган. В Фарьябе находятся порядка 400 детей, а в Самангане — 200», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

По его словам, причины, по которым дети попадают в эти интернаты, совершенно разные. Есть дети, которых забрали в интернат после смерти родителей. Есть семьи, которые в силу тяжелых жизненных обстоятельств отдают в интернат детей, которых просто не могут прокормить. Такие дети, как правило, возвращаются обратно после обучения или улучшения жизненных условий семьи. Есть дети — к счастью, их лишь небольшая часть, — которых родители продали ради спасения от голода остальных членов семьи. Их приходится выкупать у перекупщиков.

Забихулло Надери Татар высказал уверенность, что после доставки на днях адресной гуманитарной помощи Благотворительным патриотическим фондом мусульман России такие случаи прекратятся.

Также интернат для детей-сирот посетил генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин. «Руководство фонда ознакомилось с деятельностью интерната, с его образовательными программами. Совет татар Афганистана даже в нынешней тяжелой политической ситуации делает все, чтобы сохранить самое дорогое, что есть у каждой нации, — детей», — подчеркнул он.

Глава благотворительного фонда отметил, что в интернате созданы вполне приемлемые условия проживания детей.

«Конечно, не шикуют. Питание — рис, лепешки и зеленый чай — есть всегда. Мясо, правда, видят раз в год, во время праздника Курбан-байрам. Общее количество сирот в трех интернатах — порядка 1000 детей. Руководство фонда со своей стороны делает все возможное, чтобы оказывать им всевозможную поддержку», — резюмировал он.

С увеличением числа детей размеров выделенного под интернат помещения стало не хватать. Дети учатся в две смены. В младшем потоке — до 12 лет — мальчики и девочки учатся вместе, в старшем же обучение юношей и девушек проводится раздельно. Предметы, которые проходят на занятиях школьники, примерно такие же, как и в России, плюс ежедневное изучение Корана. В планах Совета татар Афганистана дать выпускникам интерната азы востребованных в Афганистане профессий, таких как агроном, строитель, учитель, чтобы в дальнейшем у выпускников был выбор, поступить в вуз или пойти работать.