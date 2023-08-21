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В Кабуле татарстанская делегация встретилась с руководством миссии ООН в Афганистане
На территории Российского делового центра в Кабуле при поддержке представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России состоялась встреча делегации нефтяников Татарстана с руководителем российской миссии ООН в Афганистане Дмитрием Кабаевым. В ходе разговора дипломат отметил важность и актуальность работы в этой стране такой площадки, как Российский торговый центр.
«Это очень удобная площадка для развития взаимодействия бизнес-сообществ России и Афганистана», — отметил руководитель российской миссии.
Кроме того, Кабаев выразил готовность оказать со своей стороны всестороннюю поддержку миссии кабульского Российского делового центра.
«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для развития бизнеса России и Афганистана. В свою очередь это дает возможность создавать новые рабочие места для афганцев, пополнять местный бюджет за счет налоговых отчислений с компаний и внедрять новые технологии в производственную базу Афганистана. Российская сторона получает доступ к сырьевым рынкам Афганистана и увеличение доли экспорта и импорта продукции», — подчеркнул руководитель Российского делового центра в Афганистане и генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находиться в Кабуле, Рустам Хабибуллин.
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