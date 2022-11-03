В Кабуле татарстанская делегация встретилась с руководством Академии наук Афганистана

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Представители татарстанской делегации встретились в Кабуле с руководством Академии наук Афганистана. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и развитие отношений в рамках подписанного в марте 2021 года соглашения между академиями наук Афганистана и Татарстана.

Тогда этот документ стал первым шагом для вывода татарстано-афганистанских связей на новый уровень. Он предполагал взаимовыгодное сотрудничество в области истории, археологии, национальной культуры и языка. Кроме того, закреплялось сотрудничество в области экологии, цифровых технологий и многое другое.

«Президент Академии наук Афганистана Шейхуль Хадис Махмуд Фаридуддин поблагодарил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Президента академии наук Татарстана Мякзюма Салахова за развитие отношений в области науки и образования. А также поздравил с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией», — отметил руководитель делегации, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.