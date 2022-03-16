В Кабуле откроется «Русский магазин», в котором будет представлена продукция Татарстана

Фото: ИА " Татар - информ"

В кабульском ТЦ Kazim Plaza, расположенном в третьем микрорайоне города, или «Макрорейян», как называют его местные жители, представительство Благотворительного патриотического фонда мусульман России планирует открыть «Русский магазин».

«По открытию нашего магазина мы вели переговоры с несколькими торговыми центрами. Но выбрали все-таки Kazim Plaza. Название „Русский магазин“ в районе „Макрорейян“, построенном советскими специалистами в 70-х годах, звучит очень символично и к месту», — объяснил выбор места будущего магазина генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Надо отметить, что «Макрорейян», застроенный типичными советскими пятиэтажками-хрущевками, считается престижным районом Кабула. Здесь многие афганцы помнят о советских инженерах, строителях, врачах, учителях, которые приложили много усилий для экономической и социальной помощи афганскому народу.

По мнению Рустама Хабибуллина, ассортимент, который может потенциально заинтересовать афганских покупателей в «Русском магазине», может быть достаточно большой: мясные колбасы, сыры, творожные продукты, мороженое, кондитерские изделия, соусы, варенье, джемы, мед, растительное масло, консервированная продукция, различные виды полуфабрикатов, а также парфюмерно-косметические товары и бытовая химия.

Особое внимание генеральный директор фонда обратил на то, что вся продукция, которая будет реализовываться в «Русском магазине», должна соответствовать принципам ислама и проходить тщательный отбор. Это обязательное требование местных властей.

«Бытовая химия, косметика также бывает халяль и харам. Они должны быть без спирта разных других харамных компонентов. Сейчас даже мед маркируют халяль. Варенье, консерванты должны быть без харамных красителей и загустителей. Часть продукции будет представлена производителями Татарстана. Главная задача сейчас — собрать информацию по фермерским продуктам местных производителей и проработать логистику доставки», — уточнил Рустам Хабибуллин.