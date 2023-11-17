Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кабуле обсудили предстоящий визит правительственной делегации Афганистана в Казань
В Российском деловом центре Афганистана состоялась встреча татарстанской делегации со старшим советником вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадара.
Стороны обсудили возможное торгово-экономическое сотрудничество между Афганистаном и Татарстаном, а также предстоящий визит правительственной делегации Афганистана в Казань.
«Сейчас Республика Татарстан является экономическим и политическим мостом между Россией и Афганистаном. Раис Рустам Минниханов имеет большой опыт работы с исламскими странами. Уверен, многолетний застой в экономическом отношении между Россией и Афганистаном скоро уйдет в прошлое», – рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель Российского делового центра Афганистана, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»