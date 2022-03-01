В Кабуле девочка из семьи афганских татар – беженцев одна содержит семью на свою зарплату

Фото: ИА " Татар - информ"

С наступлением весны и без того напряженная гуманитарная ситуация в Афганистане еще ухудшилась. Те небольшие продовольственные запасы, которые оставались у населения к весне, уже съедены, а до нового урожая еще как минимум два месяца.

Многие члены татарской общины Афганистана начали оставлять свои дома и стягиваются к крупным городам, где шансов найти хоть какую-то работу и пищу значительно больше, поселяясь в стихийных лагерях беженцев. В одной из таких семей 9-летняя девочка Назиля продает на кабульском рынке булани (афганские пирожки) собственного приготовления и вареные яйца, чтобы заработать деньги для своей семьи из семи человек.

«Семья бежала из провинции Парван, и сейчас они живут в Кабуле на улице. В день ее заработок составляет 100-150 рублей. Этого еле хватает, чтобы избежать голодной смерти», — перевел журналисту ИА «Татар-информ» слова девочки глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Также он пояснил, что в семье Назили трудятся два человека. Ее отец работает на стройках, но зарабатывает существенно меньше Назили. Сейчас в Афганистане серьезная проблема в финансовой системе, нехватка денег, и многие вынуждены работать за гроши.