В Правительстве заявили, что у Мишустина нет аккаунтов в социальных сетях

У Премьер-министра России Михаила Мишустина нет личных аккаунтов в социальных сетях. Соответственно, вся информация, опубликованная от его имени на различных страницах, является фальшивой. Об этом заявили в пресс-службе Правительства РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее в сторис аккаунта в соцсети Instagram, который якобы принадлежит Мишустину, опубликовали опрос с просьбой оценить работу руководителей регионов.

«Аккаунт, о котором идет речь, не является официальным аккаунтом Председателя Правительства и пресс-службы Правительства. Соответственно, и все инициативы, которые в нем опубликованы, никакого отношения к работе Председателя и Правительства не имеют», — подчеркнули в пресс-службе.

В Правительстве также попросили СМИ проявлять внимательность и проверять достоверность публикуемой информации.