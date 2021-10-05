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Ру Тат
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5 октября 2021  13:14
Эльза Кузнецова

В Кабмине РТ рассказали, как перепишут людей без определенного места жительства

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Религиозные организации и социальные учреждения Татарстана помогут переписать людей без определенного места жительства. Как правило, информацию о данной категории людей они предоставляют Татарстанстату. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель ведомства Наталья Гатауллина. 

«Социальные учреждения всегда практически знают те места, где есть скопление этих граждан. Наши переписчики со всеми средствами безопасности выходят туда и проводят перепись», — объяснила докладчик. 

Также на брифинге был затронут вопрос неполного учета при переписи: как будет учтен гражданин, если в течение месяца переписчику никто не открыл дверь. Наталья Гатауллина подчеркнула, что традиционно татарстанцы демонстрируют активную позицию и желают пройти перепись. 

«И не просто желают, а считают себя обязанными участвовать в этих больших кампаниях. Перепись — это то уникальное мероприятие, которое позволяет на ближайшие 10 лет сформировать итоги по населению с учетом всех вопросов, которые содержатся в переписном листе. Это состав домохозяйства, компоновка и не просто половозрастной состав, который мы ежегодно публикуем на официальном сайте Татарстанстата и Росстата, но и вопросы размещения, источники получения доходов, которые показывают, какими возможностями наше население пользуется, зарабатывает ли оно и многое другое», — рассказала спикер.

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