В Кабмине РТ рассказали, как перепишут людей без определенного места жительства

Религиозные организации и социальные учреждения Татарстана помогут переписать людей без определенного места жительства. Как правило, информацию о данной категории людей они предоставляют Татарстанстату. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель ведомства Наталья Гатауллина.

«Социальные учреждения всегда практически знают те места, где есть скопление этих граждан. Наши переписчики со всеми средствами безопасности выходят туда и проводят перепись», — объяснила докладчик.

Также на брифинге был затронут вопрос неполного учета при переписи: как будет учтен гражданин, если в течение месяца переписчику никто не открыл дверь. Наталья Гатауллина подчеркнула, что традиционно татарстанцы демонстрируют активную позицию и желают пройти перепись.

«И не просто желают, а считают себя обязанными участвовать в этих больших кампаниях. Перепись — это то уникальное мероприятие, которое позволяет на ближайшие 10 лет сформировать итоги по населению с учетом всех вопросов, которые содержатся в переписном листе. Это состав домохозяйства, компоновка и не просто половозрастной состав, который мы ежегодно публикуем на официальном сайте Татарстанстата и Росстата, но и вопросы размещения, источники получения доходов, которые показывают, какими возможностями наше население пользуется, зарабатывает ли оно и многое другое», — рассказала спикер.