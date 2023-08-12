В Кабардино-Балкарии из-за обвала горных пород погиб один человек

Из-за обвала горных пород в Кабардино-Балкарии пять человек получили травмы и один погиб, сообщает ТАСС.

С вершины Дых-Тау обрушились огромные массы камней и льда, который пересекли ледник Мижирги и достигли места бивака, которое считалось безопасным.

На месте ночевок находились группа альпинистов из шести человек и трое туристов.

По данным агентства, альпинисты состояли в Федерации Санкт-Петербурга, а группа туристов была не зарегистрирована.