Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Израиле при атаке ХАМАС погиб советский ученый Сергей Гредескул
В городе Офаким в Израиле во время нападения ХАМАС погиб 81-летний физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга, сообщает РИА Новости.
7 октября учёный и его жена были убиты в своем доме в городе Офаким.
Сергей Гредескул родился в 1942 году. Он работал в Физико-техническом институте УССР, харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина, университете Бен-Гуриона в Беер Шеве. Несколько лет назад он вышел на пенсию.
Напомним, в минувшую субботу Израиль атаковали из сектора Газа ракетами, после чего боевики ХАМАС ворвались в приграничные районе на юге страны.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников