В Израиле при атаке ХАМАС погиб советский ученый Сергей Гредескул

В городе Офаким в Израиле во время нападения ХАМАС погиб 81-летний физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга, сообщает РИА Новости.

7 октября учёный и его жена были убиты в своем доме в городе Офаким.

Сергей Гредескул родился в 1942 году. Он работал в Физико-техническом институте УССР, харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина, университете Бен-Гуриона в Беер Шеве. Несколько лет назад он вышел на пенсию.

Напомним, в минувшую субботу Израиль атаковали из сектора Газа ракетами, после чего боевики ХАМАС ворвались в приграничные районе на юге страны.