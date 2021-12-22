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Ру Тат
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Здоровье
22 декабря 2021  09:16

В Израиле будут прививать пожилых и медработников четвертой дозой вакцины от коронавируса

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов Минздрава по введению четвертой дозы вакцины от коронавируса пожилым людям и медицинским работникам. Об этом пишет ТАСС.

«Граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от ковида. Мы продолжаем быть пионерами и с четвертой дозой», — сказал Беннет, отметив, что меры направлены на то, чтобы предотвратить распространение омикрон-штамма. 

Накануне в здании Минобороны в Тель-Авиве прошло первое в декабре заседание комиссии Правительства Израиля по противодействию Covid-19. Были рассмотрены дальнейшие шаги по предупреждению распространения омикрон-штамма в стране. Кабмин утвердил положение о том, что 50% сотрудников общественного и государственного сектора перейдут на удаленный режим работы на месяц.

#коронавирус
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