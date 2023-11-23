В излюбленных местах зимней рыбалки в Татарстане выставят спасательные посты

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в Татарстане с завтрашнего дня, 24 ноября, будут выставлять временные спасательные посты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Первый спасательный пост начнет работать с 09.00 24 ноября на базе Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ. С 13.00 24 ноября такой пост появится в Зеленодольске, а с 15.00 этого же дня начнут свое функционирование еще три временных поста: в Лаишево, населенном пункте Ташкирмень и в районе пескобазы на дамбе через реку Кама Алексеевского района.

Кроме того, с 16.00 24 ноября начнет работу временный спасательный пост в населенном пункте Мелькень Мензелинского района, а уже на следующий день, 25 ноября, с 10.00 выставят временный спасательный пост в поселке Заовражный Каратай Камско-Устьинского района республики.

Всего в Татарстане открывают семь временных спасательных постов в местах массового выхода рыбаков на лед. Главная задача спасателей – максимально быстро прибыть на помощь рыбакам, которые оказались в беде. Проведение спасательных операций необходимо в случаях, когда люди проваливаются в воду под лед или при возникновении иных проблем со здоровьем, а также при потере ориентира на местности.



Кроме того, во время дежурства инспекторы и спасатели ежедневно будут проводить мониторинг состояния льда на водоемах, а также выезжать в рейды на наиболее опасные участки для проведения профилактических бесед с рыбаками, отметили в ведомстве.