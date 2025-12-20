В Ижевске стартует IV этап Кубка России по лыжным гонкам

Фото: ski-tatarstan.ru

В Ижевске проходит четвертый по счету этап Кубка России по лыжным гонкам. Первый день стартует со спринта, второй – с индивидуальной гонки.

Напомним, по итогам третьего этапа Кубка России, который проходил в Чусовом, спортсмены из Татарстана завоевали 6 медалей (5 золотых и 1 серебряная).

Среди девушек Вероника Степанова заняла второе место в гонке классическим стилем (10 км) и выиграла спринт и персьют (10 км) свободным стилем. У мужчин Сергей Ардашев заработал золото в «классике» (15 км), спринте и персьюте (15 км). Также серебро на счету Сергея Волкова – в спринте и Александра Большунова – в персьюте.

На сегодняшний день по итогам третьего этапа Республика Татарстан по-прежнему лидирует с 3388 баллами. На втором месте идет Тюменская область (1940), на третьем – Республика Коми (1533,5).

IV этапа Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Ижевске с 20 по 21 декабря.