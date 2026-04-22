В Ижевске стартовал окружной финал фестиваля «Театральное Приволжье»

В Ижевске на сцене Республиканского дома народного творчества 21 апреля 2026 года начался окружной финал VII фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», сообщили в Минкульте РТ. Проект организован по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В седьмом сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

В течение четырех дней коллективы из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей представят свои спектакли-победители. В этом году среди участников фестиваля – актеры молодежной театральной студии «Браво» из города Харцызска Донецкой Народной Республики. В рамках акции «Елка желаний» ребята загадали желание выступить на фестивале, и их мечта сбылась: теперь они вместе с коллективами из ПФО участвуют в брендовом проекте Приволжья.

Министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев на открытии отметил вклад юных актеров в развитие любительского театра, подчеркнув их роль как примера для сверстников. Он выразил уверенность, что участники увезут яркие эмоции и желание вернуться в республику.

В день открытия зрители увидели спектакль «Однажды на ярмарке» детской татарской театральной студии «Апуш», а также «Аватары» от коллектива «Браво» из Донецкой Народной Республики.

Второй день фестиваля пройдет в Театре кукол Удмуртской Республики: театр-студия «Театралика» из Саратовской области представит «Белый пароход», а коллектив DragLAB из Самарской области – «Барабаны в ночи».

23 апреля покажут «Женитьбу Бальзаминова» актеров из Пензенской области и «Калеку с острова И.» авторского студенческого театра из Пермского края.

В заключительный день, 24 апреля, на сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики выступит коллектив из Удмуртии со спектаклем «Цветик-семицветик», после чего состоится торжественная церемония награждения победителей. Прямую трансляцию церемонии можно будет увидеть на сайте театральноеприволжье.рф и цифровой платформе «Культура.РФ».

Для участников подготовлена насыщенная экскурсионная программа с мастер-классами от преподавателей ГИТИСа, поездкой в город Воткинск, посещением музея П.И. Чайковского, этнографического музея-заповедника «Лудорвай» и музея М.Т. Калашникова, а также вечером дружбы с народными танцами, играми и угощениями, театральным балом, встречей с лектором общества «Знание» и полезной программой (плетение сетей, изготовление окопных свечей и марлевых повязок).