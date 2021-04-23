Игорь Комаров наградил победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

Сегодня в Государственном национальном театре Удмуртской Республики в Ижевске состоялась церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает его пресс-служба.

Награждение победителей среди молодежных и детских коллективов прошло в 6 номинациях, были отмечены призеры конкурса афиш, состоялся показ спектакля театрального коллектива Чувашской Республики «Абрикосовый сад». Его постановка «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса признана не только лучшей постановкой молодежных театров, но также отмечена в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».

«Фестиваль „Театральное Приволжье“ стал уникальным социальным и культурным явлением. Благодарю всех участников фестиваля за неравнодушие, за талант, за то, что вы привносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции. Благодарю зрителей, всё театральное сообщество нашего округа за интерес и всестороннюю поддержку, а также руководителей всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые очень активно включились и отнеслись к этому мероприятию», — отметил Игорь Комаров.

В нынешнем сезоне в фестивале приняли участие 416 театральных коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров, в конкурсных постановках поучаствовали около 5 тысяч человек.

От Татарстана в окружном этапе фестиваля приняли участие победители регионального этапа фестиваля — студенческий коллектив «Дебют» Альметьевского нефтяного института и казанский детский театр эстрады сатиры и юмора «ЕрашОК».

Игорь Комаров наградил молодых актеров в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший молодежный спектакль о Великой Отечественной войне». Он отметил, что в этом году спектакли победителей в детской и молодежной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. В ближайшее время дальнейшее развитие проекта будет обсуждаться со всеми главами регионов округа в формате ВКС.

Фестиваль «Театральное Приволжье» — окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в год Театра в России.