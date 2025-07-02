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Происшествия 2 июля 2025 14:26

В Ижевске больше 30 пострадавших после атаки БПЛА находятся в больницах

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На стационарном лечении находятся 36 пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Напомним, 1 июля одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в телеграм-канале. В результате украинской атаки погибли трое местных жителей, больше 30 человек были госпитализированы.

#атака БПЛА #ижевск #удмуртия
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