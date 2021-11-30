В избу к Кыш Бабаю в Арском районе РТ можно будет попасть только при наличии QR-кода

С 4 декабря откроется зимний сезон в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в Арском районе Татарстана. Зрители смогут посмотреть праздничную программу и попасть в избу к новогоднему волшебнику, однако для этого им необходим QR-код о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в аккаунте резиденции в Instagram.

«Программа „Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы“ будет дополнена в этот день веселыми моментами, которые никто не забудет! Повеселятся и взрослые, и дети. QR-код при входе на территорию парка не нужен, только при входе в помещение: опочивальню Кыш Бабая и на кукольное представление», — сказано в сообщении.

Также внутрь можно будет пройти при наличии медотвода от вакцинации. Организаторы обещают гостям розыгрыш, хоровод, салют и другие сюрпризы.