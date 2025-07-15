В избирательном законодательстве Татарстана хотят закрепить статус волонтера

В Татарстане разрабатываются поправки к избирательному законодательству в части определения статуса волонтера. Об этом сообщил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

«Еще два года назад начинали обсуждать вопрос о том, что необходимо определить статус волонтера, чтобы они могли в день выборов активно работать и отвечать на заявки избирателей, в том числе и на дому», – сказал он.

Глава Центризбиркома добавил, что граждане с ограниченными возможностями здоровья через систему соцзащиты могут попросить помощь в организации для них возможности проголосовать на выборах. Кроме того, с такими просьбами можно обратиться в волонтерские объединения, которые есть в каждом районе, а также оставить заявку на сайте Центральной избирательной комиссии.

«До 14 часов 14 сентября мы будем принимать такие заявки от родственников, даже от соседей, которые сообщат, что вот в такой-то квартире есть гражданин, который по определенному физическому состоянию не может присутствовать на избирательном участке. Избирательная комиссия обязательно дойдет до каждого избирателя и обеспечит ему возможность надомного голосования», – подчеркнул Кондратьев.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и депутата Госсовета РТ по Мелекесскому округу №18.