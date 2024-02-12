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В избирательном штабе Путина в Казани прошел день памяти Александра Пушкина
Сегодня в республиканском избирательном штабе Владимира Путина в Казани прошел вечер поэзии, посвященный дню памяти Александра Пушкина. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта.
В обсуждении творчества классика русской поэзии приняли участие студенты и волонтеры штаба. В жюри вошли блогер, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина Алина Гималтдинова и координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии «Единая Россия», член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева.
«Сегодня мы проводим неформальный тематический вечер, проверим знания участников о творчестве Александра Сергеевича в формате интеллектуального состязания. Посмотрим, насколько молодежь эрудирована в истории отечественной литературы. Мероприятие проводится совместно с волонтерами культуры. Они организуют множество культурных событий в Татарстане», — рассказала «Татар-информу» Алина Гималтдинова.
Всего литературная игра включала шесть туров, содержавших вопросы на знание биографии Пушкина и его творчества. В частности, необходимо было разгадывать ребусы, давать ответы по картинкам и описаниям. Собравшиеся вспомнили яркие моменты жизненного пути поэта, прозвучали его тексты.
Анастасия Исаева выразила уверенность, что подобные мероприятия позволяют повышать культурный уровень молодежи, прививать ее представителям чувство любви и уважения к литературе.
«Викторина — очень интересная и насыщенная, Александр Сергеевич — очень значимая личность. Его литературное творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни, это солнце нашей поэзии», — отметила Анастасия Исаева. Она уверена, что тексты Пушкина особенно актуальны сейчас, когда, по ее мнению, «за рубежом массово запрещаются произведения русской литературы, музыки и искусства».
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