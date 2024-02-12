В избирательном штабе Путина в Казани прошел день памяти Александра Пушкина

Сегодня в республиканском избирательном штабе Владимира Путина в Казани прошел вечер поэзии, посвященный дню памяти Александра Пушкина. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В обсуждении творчества классика русской поэзии приняли участие студенты и волонтеры штаба. В жюри вошли блогер, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина Алина Гималтдинова и координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии «Единая Россия», член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева.

«Сегодня мы проводим неформальный тематический вечер, проверим знания участников о творчестве Александра Сергеевича в формате интеллектуального состязания. Посмотрим, насколько молодежь эрудирована в истории отечественной литературы. Мероприятие проводится совместно с волонтерами культуры. Они организуют множество культурных событий в Татарстане», — рассказала «Татар-информу» Алина Гималтдинова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Всего литературная игра включала шесть туров, содержавших вопросы на знание биографии Пушкина и его творчества. В частности, необходимо было разгадывать ребусы, давать ответы по картинкам и описаниям. Собравшиеся вспомнили яркие моменты жизненного пути поэта, прозвучали его тексты.

Анастасия Исаева выразила уверенность, что подобные мероприятия позволяют повышать культурный уровень молодежи, прививать ее представителям чувство любви и уважения к литературе.

«Викторина — очень интересная и насыщенная, Александр Сергеевич — очень значимая личность. Его литературное творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни, это солнце нашей поэзии», — отметила Анастасия Исаева. Она уверена, что тексты Пушкина особенно актуальны сейчас, когда, по ее мнению, «за рубежом массово запрещаются произведения русской литературы, музыки и искусства».