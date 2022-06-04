В июне жителей Татарстана ждет дополнительный выходной

В июне жителей Татарстана ждет один дополнительный выходной. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

Дело в том, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня, День России, является нерабочим праздничным днем. В этом году он придется на выходной день, воскресенье.

«Согласно части 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день», — отмечают в ведомстве.

Таким образом, в связи с празднованием Дня России выходной переносится на 12-го числа на 13-е, понедельник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе 11, 12 и 13 июня будут днями отдыха.