В июне в Татарстане будут выплачивать пенсию по измененному графику

УФПС «Татарстан почтасы» — филиал Почты России будет производить выплату пенсий 11 июня за 12-е, 13-е и 14-е числа. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по РТ.

Изменения графика связаны с предстоящими выходными днями.

Отмечается, что АО «Служба доставки» будет осуществлять выплату без

изменений в соответствии с установленным графиком доставки.

Также 11 июня будут произведены выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения тем, у кого даты выдачи пенсий по графику приходятся на праздничные дни.

Ранее в Роструде напомнили, что в этом году ожидаются длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать 12-го, 13-го и 14 июня.