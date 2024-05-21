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В июне в Казани пройдет второй форум министров образования «Формируя будущее»
В Казани 10-11 июня пройдет второй Международный форум министров образования «Формируя будущее». На форум, который пройдет в IT-парке им. Рамеева, приглашены более 100 представителей зарубежных государств, среди них иностранные министры общего и высшего образования. Всего в работе форума примут участие более 1000 человек.
На форуме будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, в том числе передовой опыт России в сфере продвижения русского языка в зарубежных странах. Мероприятие станет площадкой для обмена мнениями по вопросу развития образования в мире, сообщают организаторы. Кроме того, в выставочной зоне представят крупнейшие просветительские организации, а также учреждения высшего образования и детского отдыха.
В рамках деловой программы форума участники обсудят темы, касающиеся актуальных вызовов международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. Они также обменяются мнениями о роли образования в развитии экономики, об особенностях работы с молодежью, детьми с ОВЗ.
Кроме того, в рамках форума состоится встреча министров образования стран – участниц БРИКС, где подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.
Мероприятие организовано Минпросвещения России, Правительством Республики Татарстан и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».
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