В июне в Казани пройдет второй форум министров образования «Формируя будущее»

В Казани 10-11 июня пройдет второй Международный форум министров образования «Формируя будущее». На форум, который пройдет в IT-парке им. Рамеева, приглашены более 100 представителей зарубежных государств, среди них иностранные министры общего и высшего образования. Всего в работе форума примут участие более 1000 человек.

На форуме будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, в том числе передовой опыт России в сфере продвижения русского языка в зарубежных странах. Мероприятие станет площадкой для обмена мнениями по вопросу развития образования в мире, сообщают организаторы. Кроме того, в выставочной зоне представят крупнейшие просветительские организации, а также учреждения высшего образования и детского отдыха.

В рамках деловой программы форума участники обсудят темы, касающиеся актуальных вызовов международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. Они также обменяются мнениями о роли образования в развитии экономики, об особенностях работы с молодежью, детьми с ОВЗ.

Кроме того, в рамках форума состоится встреча министров образования стран – участниц БРИКС, где подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.

Мероприятие организовано Минпросвещения России, Правительством Республики Татарстан и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».