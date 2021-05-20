В июне в Казани пройдет Международный театральный фестиваль «Науруз»

В Казани с 6 по 11 июня 2021 года пройдет XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В программе фестиваля 22 театра из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.



«Если прошлый фестиваль “Науруз” был посвящен Башкортостану, то в этом году “Науруз” пройдет под эгидой театрального искусства северных тюрков. Всего в фестивале примут участие 2 театра из Хакасии, а также театры из Алтая и Тывы», - рассказал художественный руководитель фестиваля Фарид Бикчантаев.



Репертуар мероприятия охватывает всемирную классику, этнические притчи и современную драматургию. Всего фестиваль соберет свыше 500 участников, отметил Бикчантаев.



Спектакли XV «Науруза» будут представлены на шести театральных площадках Казани, среди которых Большой и Малый залы театра Камала, Большой и Малый залы театра кукол «Экият», театр Тинчурина, театр Кариева. Спектакли будут также сыграны на открытом воздухе на набережной озера Кабан.



Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры РТ в рамках реализации национального проекта «Культура», при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Союза театральных деятелей РТ. Организатором мероприятия выступает Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала.

Основной целью «Науруза» является укрепление межтеатральных связей и взаимное обогащение театральной культуры тюркских и других народов России и зарубежных стран. Впервые Фестиваль «Науруз» состоялся в 1989 году по решению Союза театральных деятелей СССР в Алма-Ате. После распада СССР ежегодный фестиваль не проводился в течение 5 лет. Возрождение фестиваля «Науруз» состоялось в 1998 году, благодаря инициативе Татарстана.

