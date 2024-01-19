В июне в Казани пройдет международная научная мультиконференция ММТТ / CyberPhy

В Казани 3–7 июня пройдут две международные научные конференции: «Математические методы в технике и технологиях» (ММТТ – 37) и «Кибер-физические системы: проектирование и моделирование» (CyberPhy – 2024).

Оба мероприятия пройдут одновременно в формате мультиконференции на базе Академии наук Республики Татарстан, Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева – КАИ, Казанского национального исследовательского технологического университета – КНИТУ, Казанского государственного института культуры, сообщают организаторы.

Участниками конференций станут представители высших учебных заведений, научных и проектных организаций, инжиниринговых фирм, промышленных предприятий России и зарубежных стран.

На конференции ММТТ будут представлены 13 секций, на CyberPhy – семь.

Первая конференция ММТТ прошла в 1973 году в новосибирском Академгородке. С 1994 года она проводится ежегодно на базе крупных вузов.

Конференция CyberPhy впервые прошла в 2019 году в Санкт-Петербурге. В 2020 году проводилась в Казани.