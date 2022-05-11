В июне в 16-й горбольнице Казани после ремонта откроются отделение онкогематологии и МРТ

фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани продолжается капитальный ремонт 16-й городской клинической больницы Казани. Масштабная реконструкция объекта стартовала в 2017 году и проводится поэтапно. Так, в июне здесь откроется обновленное отделение онкогематологии, появятся отделение для хранения лекарственных препаратов и кабинет магнитно-резонансной томографии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отделение онкогематологии располагается во втором корпусе больницы. Для пациентов здесь предусмотрены одноместные и двухместные палаты с индивидуальным санузлом и отдельной системой вентиляции. Амбулаторный центр онкогематологии, расположенный здесь, является единственным в Казани.

На первом этапе реконструкции корпуса здесь уже обновлено более 900 кв. метров крыши, коммуникации, отделение для хранения медицинских препаратов.

Мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения больницы отметил, что обновление медучреждения будет комплексным, «и кроме самого ремонта для этих больниц закупят необходимое медицинское оборудование и мебель».

Он напомнил, что обновление медицинских учреждений Казани проводится благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Здание 16-й горбольницы было построено в 1979 году. Она включает в себя стационар, поликлинику, женскую консультацию, обслуживающую более 32 тыс. женщин, роддом. За медучреждением закреплено более 56 тыс. человек.