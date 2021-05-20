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Ру Тат
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20 мая 2021  14:26

В июне стартует проект для школьников и студентов «Отечеству верны! Судьбы»

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С июня этого года начинается реализация проекта «Отечеству верны! Судьбы». Его основная цель — поиск путей противостояния стереотипам потребительского поведения и равнодушного отношения современных российских подростков и молодёжи к традиционным ценностям.

Задачей проекта является изучение судеб людей, которые на протяжении всей российской истории представляли собой пример бескорыстного служения и самоотверженности, стали образцом преодоления невзгод и препятствий во имя Отечества и веры.

Проект реализуется в формах, позволяющих школьникам и студентам ощутить личную сопричастность и связь с судьбой России, история которой богата примерами искренней любви и уважения к Родине. 

Принять участие в проекте могут школьники от 12 до 17 лет, а также студенты. 

Инициаторами проекта выступили Молодежная секция Императорского Православного Палестинского Общества совместно с общественным детским движением «Дипломаты будущего», а также Всероссийский методический совет изобразительного искусства Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств.

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