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Общество 16 июля 2023 11:57

В июне годовая инфляция в Татарстане выросла более чем на 2%

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В июне годовая инфляция в Татарстане выросла более чем на 2%
фото: © архив «Татар-информ»

По итогам июня показатель годовой инфляции в Татарстане вырос сразу на 2,21%. Для сравнения, месяцем ранее показатель составлял 0,93%, следует из данных Татарстанстата.

Несмотря на это, за первый летний месяц подорожали только две категории: услуги — +9,44%, а также плодоовощная продукция — +0,12%. Остальные же, наоборот, показали снижение.

Так, продовольственные товары в июне подешевели на 0,15%, товары — на 0,13%, а продовольствие (за исключением плодоовощной продукции) — на 0,12%. Снижение по непродовольственным товарам составило 0,09%.

Базовый индекс потребительских цен по итогам июня увеличился на 0,86%.

Как подытожили в Татарстанстате, показатель годовой инфляции с начала года вырос на 4,53% к показателям аналогичного периода 2022-го.

#статистика #инфляция
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