В июне годовая инфляция в Татарстане была ниже общероссийского уровня

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане годовая инфляция в июне 2023 года составила 2,2%, что ниже общероссийского уровня, который в июне составил 3,3%. Об этом сообщает Нацбанк по РТ.

В отделении регулятора пояснили, что ослабление рубля, повышение спроса на ряд непродовольственных товаров и увеличение туристического потока в регион привели к ускорению годового роста цен в республике.

Кроме того, произошло удорожание овощной продукции. Причиной стали завершение запасов отечественных овощей прошлогоднего урожая и увеличение доли импортной продукции на рынке. Также замедлилось снижение цен на стройматериалы. Это объясняется повышенным спросом на них на фоне растущих объемов жилищного строительства, в том числе индивидуального, и реализации крупных инфраструктурных проектов.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране составит 5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Более подробная информация о причинах изменения уровня цен в Республике Татарстан содержится в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.