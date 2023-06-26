В Татарстане отборочный этап «Профессионалов» пройдет на трех площадках

Отборочный (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет в июле в Татарстане на трех площадках. По его итогам выберут лучших специалистов по компетенциям «Визуальный мерчендайзинг», «Флористика» и «Автоматизация бизнес-процессов». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Центра развития профессиональных компетенций РТ.

«В рамках соревнований отборочного этапа Республика Татарстан примет у себя 16 субъектов Российской Федерации. С 24 по 28 июля в Казанском кооперативном институте в Казани пройдут соревнования по компетенции „Флористика“, а в Казанском кооперативном институте — по компетенции „Визуальный мерчендайзинг“», — сообщили в пресс-службе.

Соревнования по компетенциям «Автоматизация бизнес-процессов организаций» на территории особой экономической зоны «Алабуга» дополнительно пройдут с 6 по 11 июля.

Стоит отметить, что отборочный (межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023» проходит в России с 12 июня по 5 августа. Он проводится в 25 субъектах страны по 268 компетенциям, в которых представлены все 89 регионов.

Республика Татарстан будет представлена на соревнованиях 314 конкурсантами и 252 экспертами в 160 компетенциях основной возрастной категории и в 91 юниорской компетенции. В ходе отборочных этапов будут определены регионы-лидеры Всероссийского чемпионатного движения 2023 года.