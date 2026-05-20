Культура 20 мая 2026 15:10

В июле в Казани стартует новый этап реставрации башни Сююмбике

Новый этап реставрации башни Сююмбике в Казанском Кремле начнется в июле 2026 года. На эти цели выделено 136 млн рублей, сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«К реставрации Сююмбике мы поэтапно идем несколько лет. Вы знаете, что частично там мы делали косметический ремонт, реставрацию кирпичной кладки и прочее», – отметил Гущин.

В 2026 году специалисты займутся укреплением фундаментов, восстановлением кирпичной кладки, усилением перекрытий и лестниц, а также огнебиозащитой деревянных конструкций. Кроме того, отреставрируют знаменитый полумесяц на вершине башни.

Гущин подчеркнул, что Кремль – самый посещаемый объект в республике и объект ЮНЕСКО, поэтому реставрационные работы находятся в зоне особого внимания.

#сююмбике #казанский кремль #Иван Гущин
