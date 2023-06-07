В июле стартуют поставки отечественных систем ABS российским автопроизводителям

В Костроме стартует первое в стране производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), а со следующего месяца начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — рассказал Шпак, комментируя вопрос локализации производства электронных автокомпонентов в России.

Замминистра добавил, что в России удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома.