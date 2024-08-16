В июле спрос на вторичную недвижимость в Татарстане увеличился на 15%

В июле 2024 года увеличился спрос на вторичную недвижимость в Татарстане — если в первом месяце лета в отношении жилых помещений было зарегистрировано 5 050 переходов прав на основании договоров купли-продажи, то во втором — 5 815 (+15%). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Индивидуальные жилые дома также продемонстрировали рост: в июне 1 447, в июле 1 531 (+6%), аналогичная ситуация и с нежилыми помещениями: 803 и 944 соответственно, рост почти на 18%.

Количество сделок не изменилось лишь в отношении земельных участков (около 9 тыс. и в июне, и в июле). Всего в июле Росреестр зарегистрировал более 17,1 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (+5,6%).

«По итогам июля активность на вторичном рынке недвижимости республики, по нашим статистическим данным, не снижалась <...> Наибольший же прирост сделок в процентном соотношении наблюдался в сегменте жилой и нежилой недвижимости — 15 и 18%, соответственно», — рассказала замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

«Несмотря на высокие ставки по ипотеке на вторичное жилье, спрос в этом сегменте сохраняется. В последние несколько месяцев стало больше сделок без привлечения ипотечных кредитов, большинство граждан приобретают квартиры и дома для собственного проживания, а не для перепродажи. Сохраняется баланс спроса и предложения», — отметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.