В июле-сентябре число поддельных банкнот в РТ снизилось на 45%

В июле — сентябре в банковском секторе Татарстана выявлена 81 поддельная банкнота и монета. Это на 45% меньше, чем было в предыдущем квартале, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

По-прежнему львиная доля подделок приходится на пятитысячные банкноты — 60 штук, или более 74% от общего числа. Следом идут 2000 рублей (12), 1000 рублей (7) и 100 рублей (1). Кроме того, выявлена одна поддельная 10-рублевая монета и две иностранные банкноты — 50 и 100 долларов.

В Центробанке напоминают, что проверить подлинность банкнот можно самостоятельно. Для этого необходимо проверить на них три защитных признака, заметные на ощупь, просвет либо при изменении угла зрения.

Также с информацией о подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте ЦБ либо в его мобильном приложении.