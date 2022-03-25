В июле сборная Татарстана поучаствует в международных играх «Дети Азии» по 17 дисциплинам

В июле во Владивостоке пройдут международные спортивные игры «Дети Азии». На нем выступит сборная Республики Татарстан по всем 17 видам спорта. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент федерации спортивной гимнастики РТ Марат Бариев.

«Уже сейчас на соревнования «Дети Азии» заявились 28 азиатских стран. Также там поучаствует сборная Татарстана. Если раньше республика направляла спортсменов только по нескольким видам спорта, то сейчас мы договорились с министром спорта РТ Владимиром Леоновым, что максимально представим наш регион», - отметил спикер.

Он напомнил, что олимпийкий призер игр в Пекине Данил Садреев за два года до Олимпиады выиграл соревнование по прыжкам с трамплина на «Детях Азии».

«Тогда никто не ожидал его победы. А уже через два года он стал Олимпийским призером», - заключил Бариев.