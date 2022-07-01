В июле Пенсионный фонд перечислит пособия россиянам досрочно и с учетом индексации

Пенсионный фонд досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат – третьего числа каждого месяца. Это связано с тем, что в июле эта дата выпадает на выходной день, сообщается на сайте ПФР.

Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля, уточнили в ведомстве.

При этом отдельные выплаты за июнь поступят в повышенном размере после индексации прожиточного минимума. Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от установленной суммы пособия.

Также повышенные выплаты перечислят беременным женщинам, в зависимости от региона пособие выросло до 6,3 – 17,3 тыс. рублей в месяц, сообщает ПФР.

Напомним, в мае Президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных мерах социальной поддержки. Так, пенсии неработающим пенсионерам и МРОТ увеличены на 10%.