В их руках — здоровье нации и страны: Минниханов поздравил Роспотребнадзор со 100-летием

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования Роспотребнадзора. Поздравив сотрудников ведомства, он вручил им ключи от 10 служебных автомобилей Lada, а также наградил отличившихся специалистов управления. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«В суровых условиях пандемии оперативность и своевременность проведения противоэпидемических, профилактических и карантинных мероприятий стали как никогда актуальными. Эти автомобили будут использоваться для повседневной работы сотрудников Роспотребнадзора, включая территориальные отделы в муниципальных образованиях республики», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Поздравляя собравшихся, он отметил, что на санитарные службы страны возложена очень ответственная задача — обеспечение безопасности населения. «Сегодня без преувеличения можно сказать, что в ваших руках находится здоровье нации, а значит, и благополучие всего государства», — считает руководитель Татарстана.

Он напомнил, что деятельность Роспотребнадзора высоко оценил и Президент России Владимир Путин, что лишь подчеркивает, насколько работа ведомства важна для государства.

Подводя итоги совместной работы Правительства Татарстана и Управления Роспотребнадзора по РТ, Минниханов отметил, что общими усилиями им удалось адаптировать систему здравоохранения республики к новым вызовам и условиям, добиться стабильной эпидемиологической обстановки и обеспечить бесперебойную работу важнейших отраслей экономики.

«Помимо профилактики инфекционных заболеваний, важную роль в вашей работе играет постоянный контроль за качеством питьевой воды, атмосферного воздуха, пищевой продукции, условий труда работников на предприятиях, а также условий воспитания и обучения наших детей», — перечислил Президент Татарстана.

Он поблагодарил ветеранов ведомства, которые не только заложили традиции надзорной службы, но и передают свой богатый опыт новым специалистам.

В завершение Рустам Минниханов вручил государственные награды отличившимся сотрудникам Управления Роспотребнадзора по РТ.