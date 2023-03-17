«В их глазах до сих пор страх»: как медики из Татарстана спасают детей в Сирии

Аммар Хуссейн – медбрат РКИБ Татарстана и студент КФУ. Он приехал в Сирию по линии Российского Красного Креста

Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

«В Сирии сложная ситуация, но мы поехали»

Пункт временного размещения, в котором работает Аммар Хуссейн, располагается на стадионе Sport City в Латакии. На данный момент в нем находятся около 3 тыс. человек, из них 700 детей. Аммар – медбрат Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана. Он родом из Ирака, сейчас студент шестого курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, без пяти минут врач. Государственные экзамены и аккредитация у него намечены на лето.

По линии Российского Красного Креста Аммар приехал в Латакию 1 марта и пробудет здесь 20 дней. Вместе с ним в Сирии находится заведующая приемным отделением РКИБ Татьяна Павлова. Когда Аммар обратился к начальнице с просьбой о командировке, она поставила одно условие: едут только вместе.

В Сирии находится и заведующая приемным отделением РКИБ Татьяна Павлова Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

«Я ей сказал: Татьяна Юрьевна, в Сирии сложная ситуация... Но она все равно настояла на своем. Минздрав Татарстана и наша больница оформили нам командировки. В итоге мы в команде других специалистов находимся здесь», — рассказал собеседник агентства.

Казанцы работают в педиатрии, еще есть гинеколог, кардиолог, врач общей практики. Прием ведется в большой надувной палатке площадью более 40 квадратных метров. Она оснащена всем необходимым: электричеством, связью, кулерами с холодной и горячей водой, кондиционером, конвекторами и тепловыми подушками, которые позволяют поддерживать комфортную температуру.



«Возникают самые разные инфекции — от самых простых до холеры»

Перед тем как начать работу, была проведена санитарная обработка пункта временного размещения для предотвращения распространения инфекций. Также специалисты Красного Креста развернули мобильный помывочный комплекс — передвижную баню, в которой все нуждающиеся могли привести себя в порядок и получить предметы гигиены.

«Это очень сильно помогло. Гигиена всегда нарушается при разрушении инфраструктуры, что произошло вследствие землетрясения, возникают самые разные инфекции — от самых простых до холеры», — пояснил Аммар Хуссейн.

Врачи ежедневно осматривают от 50 до 70 человек Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

Врачи ежедневно осматривают от 50 до 70 человек. По словам специалиста, обращения разные, много людей было с переломами. «Мы постоянно на связи с сирийскими коллегами. Приходим друг к другу на помощь, если есть необходимость. Благодаря слаженной работе удалось помочь большому количеству пострадавших», — убежден он.

Большим бонусом медик считает свой опыт работы в красной зоне РКИБ во времена пандемии. Два года назад он также в паре с врачом Татьяной Павловой спасал людей от коронавирусной инфекции. Условия приема пациентов в сирийской палатке не как в больнице, но большой поток тот же.

Помощь пострадавшим оказывается по трем направлениям — помимо медицинского еще по психосоциальному и гуманитарному профилям Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

«Мы распечатываем чек-листы, как в РКИБе, для оценки шкалы тяжести больного. Также фиксируем его медицинские показатели: давление, температуру, дыхание, сатурацию. Чек-лист и опыт, отработанные в Республиканской инфекционной больнице, нам очень сильно помогли», — отметил Хуссейн.

«Землетрясения сильно отразились на психологическом состоянии детей и их мам»

Помощь пострадавшим оказывается по трем направлениям — помимо медицинского еще по психосоциальному и гуманитарному профилям. По словам Хуссейна, в этом плане здесь лучшие российские специалисты, которые помогают маленьким детям и их мамам. Также задействованы местные сирийские волонтеры.

Фокус внимания сосредоточен на детях Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

«Землетрясения сильно отразились на психологическом состоянии детей и их мам. У многих малышей до сих пор страх в глазах. У них бессонница, в ушах — шумы. С ними отдельно занимаются психологи», — рассказал Аммар.

Помимо этого, для маленьких пациентов, кому уже легче в психоэмоциональном состоянии, организованы игры, творческие мастер-классы, интерактивные мероприятия, по вечерам они смотрят российские мультфильмы.



«Они рисуют, играют. Когда смотрят мультики, сидят очень довольные. Удивительно, что многие из них знают разговорные слова на русском, хотят с нами общаться. А вообще в сирийских школах русский язык начинают изучать с 7-го класса», — поделился Аммар.

Что касается гуманитарной помощи, то фокус внимания опять же сосредоточен на детях. В резерве — молоко, молочные смеси и многие другие виды питания по возрастам, предметы первой необходимости. Гуманитарная помощь выдается ежедневно, все фиксируется.



Российские специалисты находятся в прямом контакте с Правительством и Минздравом Сирийской Республики, всегда на связи с местными волонтерскими организациями.

«До нашего приезда мы узнали, в чем нуждаются пострадавшие сирийцы. Это очень важно и существенно облегчило работу. Нам выдали список, по которому мы работаем сейчас», — отметил Аммар.

С самого детства Аммар знал, что станет врачом и будет помогать людям Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

«Когда американцы напали на Ирак, у меня умерло много родственников, знакомых, соседей»

20 января Аммару Хуссейну исполнилось 27 лет. С самого детства он знал, что станет врачом и будет помогать людям — возможно, потому, что его личная история связана с утратой близких.

«Моя история... — тяжело вздыхает он. — В 2003 году, когда американцы напали на Ирак, у меня умерло много родственников, знакомых, соседей. Первая причина смерти — из-за ранений при обстрелах, вторая — из-за нехватки медицинского персонала. И в сегодняшнем напряженном мире колоссально не хватает медиков. Медиков с добрым сердцем».



Вот и в эту сирийскую командировку так вышло, что когда он прилетел домой (а на родине Аммар не был пять лет), ему написал Тагир Нургалиев из центрального аппарата Российского Красного Креста и пояснил, что формирует команду для оказания помощи сирийскому народу и ждет ответа до вечера.

«Я сказал, что мне неудобно перед родителями уезжать через три дня. Но я даже до вечера не дождался, а спустя 30 минут написал, что готов. Родители меня поняли. Потому что они знают, что для меня как для медика (а это как приказ для солдата) — важно оказать медицинскую помощь», — рассказал он.

«Хочу сказать спасибо моим педагогам, которые меня учат не задумываясь идти туда, где ты нужен» Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

Аммар ни на секунду в жизни не сомневался в выборе профессии. «Я не случайно попал в медицинскую профессию. Я ее люблю. Хочу сказать спасибо моим педагогам, которые меня учат не задумываясь идти туда, где ты нужен. Всегда буду благодарен Татарстану, своим учителям, коллегам, которые меня морально поддерживают», — убежден он.

Аммар Хуссейн в составе движения «Волонтеры-медики» и в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в период пандемии отработал самое большое количество часов среди волонтеров России в рамках акции.

Он занимался доставкой лекарств и товаров первой необходимости для пожилых, маломобильных и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В составе движения «Молодежка ОНФ» принял участие в оказании помощи более 600 семей. В августе 2021 года выезжал в Республику Саха (Якутия), где принимал участие в ликвидации последствий лесного пожара. Участвовал в гуманитарной миссии в Херсоне.

«В сегодняшнем напряженном мире колоссально не хватает медиков. Медиков с добрым сердцем» Фото: © предоставлено Аммаром Хуссейном

Аммар Хуссейн — победитель ежегодного конкурса «Студент года КФУ» в номинации «Лучший волонтер», победитель городского конкурса «Доброволец года», обладатель специального приза Российской национальной премии «Студент года. Медики». Награжден памятной медалью Всероссийской акции «Мы вместе» от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фотографии и видео предоставлены Аммаром Хуссейном