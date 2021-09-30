В Ивановской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Ивановской области ужесточили антиковидные ограничения, в том числе введя самоизоляцию для пожилого населения. Об этом сообщает Правительство региона.

«Введена обязательная самоизоляция для жителей региона 65 лет и старше и граждан с хроническими заболеваниями. Самоизоляцию соблюдать не нужно, если пройден полный курс вакцинации или есть антитела», — отмечается в тексте.

Кроме того, ИП и руководители предприятий должны подсчитать число привитых среди работников. Если их меньше 75%, то сотрудники должны быть переведены на удаленку, кроме привитых, тех, кто прошел первую вакцинацию или имеет справку о наличии антител. Если перевод на удаленную работу невозможен, то руководство должно организовать обязательное тестирование на отсутствие Covid-19. Анализы должны проводиться раз в неделю.

Согласно сообщению Правительства Ивановской области, мероприятия будут организовываться только при полном ПЦР-тестировании участников, причем проводиться оно будет на средства организатора.

За последние сутки в регионе было выявлено 158 зараженных коронавирусом и семь смертей.