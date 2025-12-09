news_header_top
Происшествия 9 декабря 2025 12:30

В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22

В Ивановской области произошло крушение самолета Ан-22, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа, судьба которых остается неизвестной.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств.

UPD. Как сообщили в Минобороны, военно-транспортный самолет Ан-22 упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа.

Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетает комиссия ВКС России.

#ивановская область #авиакатастрофа
