В IV квартале 2023 года на четверть снизилось число выявляемых банками РТ фальшивых купюр

В октябре — декабре прошлого, 2023 года в банковском секторе Татарстана было выявлено 34 поддельных российских банкноты — на 24% меньше, чем в предыдущем квартале (45 фальшивых купюр). Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по РТ.

По-прежнему большинство подделок, 27 штук (79,4%), — это банкноты номиналом 5000 рублей. Фальшивок номиналом 1000 рублей обнаружено шесть, а номиналом 2000 — всего одна.

В 2022 году Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, а в 2023 году — номиналом 5000 рублей. Старые купюры остаются законным средством платежа и выходят из оборота по мере износа. Соответственно, лица, принуждающие к их обмену, являются мошенниками, напоминают в связи с этим в Нацбанке по РТ.

С информацией о признаках подлинности российских купюр можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка в разделе «Наличное денежное обращение» либо в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Сервис не проверяет подлинность бумажных денег, но содержит сведения об основных защитных признаках всех купюр.