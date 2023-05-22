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Общество 22 мая 2023 08:44

В итоговой аттестации казанских школьников задействуют более 10 тыс. педагогов

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Более 10 тыс. педагогов задействуют при проведении государственной итоговой аттестации на территории столицы Татарстана в 2023 году. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он подчеркнул, что при подготовке площадок проведения экзаменов особое внимание уделялось вопросам безопасности.

«Все пункты осматриваются кинологическими службами МВД по Казани и членами государственной экзаменационной комиссии. Для того чтобы экзамены прошли в штатном режиме, проводятся необходимые технологические мероприятия. В организации государственной итоговой аттестации задействованы более 10 тыс. педагогов», – пояснил Ризванов.

По его словам, организаторы прошли необходимое обучение и закрепили на практике свои навыки во время проведения тренировочных экзаменов.

#Деловой понедельник #государственная итоговая аттестация #учебный год
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