Санкции, которые западные страны ввели против России после начала спецоперации в феврале, не смогли изолировать ее. Такое мнение высказал журналист итальянской газеты Corriere della Sera Федерико Рампини, передает РИА Новости.

«Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией», — сказано в публикации.

Автор резюмировал, что рестрикции не смогли «задушить Россию». Так, Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы на сокращение российского ВВП с 8,5 до 3,4%.

«Это достаточно скромный спад для страны, которую Запад пытается представить как "задушенную санкциями"», — заметил журналист.

Санкционное давление на Россию западные страны усилили после начала спецоперации, однако это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих Соединенных Штатах и Европе. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления РФ — долгосрочная стратегия Запада, однако ему не удалось подорвать финансовую стабильность страны, а Европа сама зашла в санкционный тупик.